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Garry Rodrigues’in tek eksiği gol

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Giriş Tarihi: 09.12.2019
RODRİGUES’İN TEK EKSİĞİ GOL

'nin formda isimlerinden , G.Birliği maçında da etkili olmasına karşın istediği golleri bir türlü atamıyor. Bu durumun Rodrigues'de strese neden olduğu belirtiliyor. Ancak hem Yanal hem de takım arkadaşları iyi oyunundan dolayı Rodrigues'e fazlasıyla destek veriyor.

Fenerbahçe'nin formda isimlerinden Garry Rodrigues, G.Birliği maçında da etkili olmasına karşın istediği golleri bir türlü atamıyor. Bu durumun Rodrigues'de strese neden olduğu belirtiliyor. Ancak hem Yanal hem de takım arkadaşları iyi oyunundan dolayı Rodrigues'e fazlasıyla destek veriyor.

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