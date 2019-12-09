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Emre Çolak Galatasaray'a haber yolladı!

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Giriş Tarihi: 09.12.2019
EMRE ÇOLAK DÖNMEK İÇİN HABER YOLLADI!

ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan 'da çalışmaları aralıksız devam ederken, sarı kırmızılıların eski futbolcusu 'tan haber geldi.

'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek zirve yarışını sürdüren 'da devre arasında dönemi de hareketli geçecek. Sarı kırmızılı takımın eski kaptanı 'dan sonra da alt yapısından yetiştiği kulübüne geri dönmek istiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kariyerine noktaya koyarak 1.5 ay önce 'a gelen Emre Çolak'ın, menajeri aracılığı ile sarı kırmızılı yönetime bu dileğini de açık açık ilettiği ortaya çıktı.

Bulut'un bonservisi elinde olan Emre Çolak'ı Galatasaray'a önerdiği ifade edildi.

Al Wahda Kulübü ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Emre Çolak'ın, uygun bir maliyet ve Galatasaray'ın önereceği bir rakama imza atmak, sarı kırmızılı kulübe dönmek istediği öğrenildi. Hem Arda, hem de Emre Çolak'ın menajeri olan Ahmet Bulut, iki eski Galatasaraylı oyuncunun transferi için nabız yoklarken kararı Teknik Direktör verecek.

28 yaşındaki Emre Çolak, Galatasaray forması ile 3 şampiyonluk olmak üzere tam 9 kupa kazandı. Fatih Terim ile birlikte 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında kazanılan iki şampiyonlukta katkı sağlayan Emre Çolak'ı, tecrübeli teknik adam daha sonra A 'a da davet etmişti.

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