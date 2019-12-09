Galatasaray Cyriel Dessers'i transfer etmek istiyor!
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansın uzağında kalan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılılar Falcao ve Andone'nin yokluğunda yaşadığı forvet sıkıntısına bir daha düşmemek için gözünü Heracles forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Cyriel Dessers'e çevirdi.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon bekleneni veremeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Devre arasında köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan ve kadrosunu gençleştirmek için kolları sıvayan teknik direktör Fatih Terim'e scout ekibinden sürpriz bir golcü önerildi.
GALATASARAY DESSERS'İ TAKİP EDİYOR
Falcao'nun sakatlık problemleri yaşaması, Adem Büyük'ün tam olarak forvet olmaması, Andone'un dönüşünün en az 3 ayı bulma ihtimali Galatasaray'ı hücum hattında harekete geçirirken, scout ekibinin Hollanda Ligi'nde forma giyen Cyriel Dessers'i gündemine aldığı belirtildi. Eredivisie'de Heracles'te oynayan ve 17 maçta 13 gol 5 asistlik performansıyla parmak ısırtan 25 yaşındaki futbolcu kendisini takip edenleri hayran bırakırken, Belçikalı oyuncu için yönetimin 3 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.
Kasım ayında Hollanda Ligi'nin en iyisi seçilen Cyriel Dessers'in West Ham ve Cagliari'nin de göz hapsinde olduğu anlaşılırken, yetenekli forvetin her iki ayağını kullanabilmesinin yanı sıra hava hakimiyetinin de iyi olması Fatih Terim'i bu transferde bir hayli iştahlandırdığı bildirildi.
Geçtiğimiz sezon da Utrecht forması giyen Dessers 17 maçta 7 gol atmıştı.
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