Ünal Karaman: Antalya maçı 3 puandan fazlası
Giriş Tarihi: 08.12.2019
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Antalyaspor maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Karaman, “Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Antalya maçı bizim için 3 puandan fazlası” dedi.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Antalyaspor maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı.
HAFİFE ALAMAYIZ
KARAMAN, "Galatasaray maçının kolay geçeceği yönünde algı yapıldı. Ancak ne kadar zor geçtiğini gördük. Maçlar sahada kazanılıyor. Onun için hiçbir maçı hafife alamayız. Sonuna kadar mücadele etmeliyiz" dedi. Tecrübeli teknik adam, "Zirve yarışında artık hata yapma lüksümüz yok. Antalyaspor karşılaşması bizim için 3 puandan fazlası" ifadelerini kullandı.
EKUBAN'DAN GOL ŞOV
Trabzon, Antalya maçının hazırlıklarını dün tamamladı. Caleb Ekuban idmanda attığı gollerle teknik heyetten alkış aldı.
PARMAK GÖREVE!
Sosa kart cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Onun boşluğunu Abdülkadir Parmak dolduracak.
BÜTÇESİ 20 MİLYON
Devre arası transfer döneminde FFP kriterlerine uyması geren Trabzon transfere 20 milyon lira ayıracak.
TRABZON MORAL DEPOLADI
Üç gündür Antalya'da kamp yapan Trabzonspor, kritik karşılaşma öncesinde moral depolamış oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fener'in 'elmas'ı Ferdi Kadıoğlu
- Galatasaray'da Fernando Muslera sosyal medyayı salladı!
- 4 büyükler Berna Gözbaşı'yı tebrik etti
- Vedat Muriç: Kadıköy’de ağrı kalmıyor
- Muslera direndi Aslan güldü
- Milli yüzücü Ümitcan Güreş'ten gururlandıran başarı!
- Ünlü boksör Anthony Joshua kimdir?
- Fenerbahçe'ye sakatlardan iyi haber
- Hayalet Aslan
- Eczacıbaşı kupa için sahada
Daha Fazla Gör
- PTT personel alımı için yeni şartlar belirlendi! PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir?
- Müşfik ne demektir?
- Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir?
- Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçe'deki adı Avro'nun diğer adı nedir?
- Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu?
- Hangi romanda Osmanlı Devleti zamanında yaşayan Tepedelenli Ali Paşa'nın adı sıkça geçer?
- Gökçeada ve Bozcaada hangi ada grubu içerisinde yer alır?
- Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?
- Anthony Joshua kimdir? Boksör Anthony Joshua kaç yaşında, nereli?
- Denizli'de vahşet! İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayıp öldürdü
- Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: Bölemeyecekler, parçalayamayacaklar
- İstanbul'da "10 numara yağ" operasyonu