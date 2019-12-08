Cimbom güldü, Falcao döndü ama futbol tatmin etmedi
Giriş Tarihi: 08.12.2019
Galatasaray, Alanyaspor’un 21 şutuna ve 40 orta denemesine engel olamadı . Cimbom 6, rakibi ise 13 kez korner attı. 78'de oyuna giren Falcao, sahada yokları oynadı. Sarı-Kırmızılılar'ın istikrarsız futbolu hayal kırıklığı yarattı...Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçını kazansa da karşılaşmanın istatistikleri taraftarlarda büyük hayal kırıklığı yarattı. Maçı Belhanda'nın attığı penaltı golüyle kazanan Sarı-Kırmızılılar, oyun üstünlüğünü ise eline alamadı. Akdeniz ekibi maçı kaybetmesine rağmen Galatasaray'ı istatistiklerde ezdi.
CİMBOM'UN 3 KATI ŞUT ATTILAR
Alanyaspor dün Galatasaray kalesine tam 21 şut gönderirken, Cimbom'da ise bu rakam 7'de kaldı. Alanya 40 orta girişiminde bulunurken, 9 isabet buldu. Galatasaray ise 12 orta denemesinin hepsinde karavana attı.
FALCAO YOKLARI OYNADI
Alanya 13 korner atarken, Cimbom'da bu sayı 6'da kaldı. 78'de oyuna giren dünya yıldızı Falcao, sahada kaldığı süre içinde 7 kez topla buluştu. Kolombiyalı oyuncunun henüz hazır olmadığı gözlerden kaçmadı.
MARİANO: BURADA MUTLUYUM
Alanya maçı sonrası konuşan Mariano, "Galatasaray'da mutluyum ve tamamen işime odaklandım" diye konuştu.
LUYİNDAMA AMELİYAT OLDU
Galatasaray'da Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan Luyindama, dün sol ön çapraz bağlarından ve menisküsünden ameliyat edildi. Deneyimli savunma oyuncusu sakatlığı sebebiyle sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyecek.
67 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ
Falcao, Alanyaspor maçında oyuna girerek 67 gün sonra formasına kavuştu. Kolombiyalı 1 Ekim'den beri sahalardan uzaktı. Radamel Falcao'nun oyuna girmesiyle birlikte Galatasaray tribünleri büyük bir coşku yaşadı. Falcao dün 4 pas denemesinde bulundu. %100'lük isabet sağladı. Kolombiyalı golcü girdiği 2 ikili mücadelenini 1'ini kazanmayı başardı.
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