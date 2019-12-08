Fatih Terim: Başımızı bir kaldıramadık
Giriş Tarihi: 08.12.2019
Terim, “Yok Falcao’yu yetiştir, o stoperde oynar mı. Donk stopere geçer mi? Bunlarla uğraştık. Kafayı kaldıramadık” dedi. Terim PSG maçında ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı sonrasında 3 puandan öte bir galibiyet aldıklarını söyledi. Terim bir gün kafayı kaldıramadıklarını ifade ederek, "Yok Falcao'yu yetiştir, o stoperde oynar mı? Donk stopere geçer mi? Hep bunlarla uğraştık. Kafayı bir türlü kaldıramadık" dedi. Terim PSG maçında ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
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