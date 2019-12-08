Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır Napoli - Genk maçını yönetecek
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır 10-11 Aralık tarihleri oynanacak olan Şampiyonlar Ligi müsabakalarından Napoli - Genk maçında düdük çalacak.
Şampiyonlar Ligi'inde son haftaya girildi. 10-11 Aralık tarihleri arasından gruplarda son maçlar oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynanacak Napoli - Genk mücadelesinde düdük çalacak.
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İtalya temsilcisi Napoli 9 puanlar 2. sırada bulunurken Belçika temsilcisi Genk ise 1 puanla grubun sonunda yer alıyor. Napoli'nin hedefi Genk maçını kazanıp, 10 puanla grupta lider olan Liverpool'un Salzburg karşısında puan kaybetmesini bekleyip grubu lider tamamlamak.
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