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Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır Napoli - Genk maçını yönetecek

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Giriş Tarihi: 08.12.2019 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE CÜNEYT ÇAKIR'A ZOR GÖREV

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır 10-11 Aralık tarihleri oynanacak olan Şampiyonlar Ligi müsabakalarından Napoli - Genk maçında düdük çalacak.

Şampiyonlar Ligi'inde son haftaya girildi. 10-11 Aralık tarihleri arasından gruplarda son maçlar oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynanacak Napoli - Genk mücadelesinde düdük çalacak.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İtalya temsilcisi Napoli 9 puanlar 2. sırada bulunurken Belçika temsilcisi Genk ise 1 puanla grubun sonunda yer alıyor. Napoli'nin hedefi Genk maçını kazanıp, 10 puanla grupta lider olan Liverpool'un Salzburg karşısında puan kaybetmesini bekleyip grubu lider tamamlamak.

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