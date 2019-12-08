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VakıfBank Voleybol Takımı'ndan önemli başarı

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Giriş Tarihi: 08.12.2019 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
VAKIFBANK VOLEYBOL TAKIMI'NDAN ÖNEMLİ BAŞARI

Son dakika haberi...VakıfBank , 'nda temsilcisi 'yı 3-0 yenerek kazandı.

VakıfBank , üçüncülük maçında temsilcisi ekibi 'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Sarı-siyahlılar, Çin'in Shaoxing kentindeki organizasyonun yarı final karşılaşmasında dün bir diğer İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-2 yenilerek final şansını kaçırmıştı.

Organizasyonda 2013, 2017 ve 2018 yıllarında kupayı müzesine götüren VakıfBank, 2011 yılında gümüş, 2016 yılında da kazanmıştı.

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