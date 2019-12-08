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Eczacıbaşı kupa için sahada

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Giriş Tarihi: 08.12.2019
ECZACIBAŞI KUPA İÇİN SAHADA

Novara’yı 3-2 yenen Eczacıbaşı bugün İtalyan Imoco ile Dünya şampiyonluğu için oynayacak. FIVB yarı finalinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Novara'yı 21-25, 25-23, 11-25, 25-23, 13-15'lik setlerle 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Temsilcimiz bugün 15.00'te Imoco ile final oynayacak. Diğer temsilcimiz Vakıfbank ise İtalyan rakibi Imoco Voley'e 3-2 yenildi. Vakıfbank, Novara ile 3.'lük maçı oynayacak.

FIVB yarı finalinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Novara'yı 21-25, 25-23, 11-25, 25-23, 13-15'lik setlerle 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Temsilcimiz bugün 15.00'te Imoco ile final oynayacak. Diğer temsilcimiz Vakıfbank ise İtalyan rakibi Imoco Voley'e 3-2 yenildi. Vakıfbank, Novara ile 3.'lük maçı oynayacak.


DENİZLİ-BAŞAKŞEHİR
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KRUSE ALMAN BASININDA
Takımın asist kralı olmasın karşın ilk golünü önceki gece G.Birliği'ne atan Kruse, Alman basınına konu oldu. Kruse için, "Şanssızlığını kırmayı başardı" denildi.

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