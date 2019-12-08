Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu rüzgarı esiyor!
Giriş Tarihi: 08.12.2019
Ersun Yanal, ‘yetersiz’ dediği Ferdi’nin iki kez kiralanmasını istedi. Comolli ise “Onu tutalım. İleride Eljif Elmas gibi değerlenir” dedi. Ferdi yılmadı... Savaştı... Formayı kaptı...Hafta içindeki kupa maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan, ligde de Gençlerbirliği maçında oyuna sonradan girip gecenin golünü atan Ferdi Kadıoğlu şimdilerde taraftarın en çok sahada görmek istediği isim oldu. Oysa Ferdi'nin bu sezonki macerasi adeta dizi filmleri aratmayan cinsten.
AUDI CUP DÖNÜM NOKTASI
Sezon başında Yanal onu yetersiz bulunca kiralamak istedi. AUDI Cup'ta iyi oynayınca Comolli "Onu tutalım. İlerde Eljif Elmas gibi değerlenir" deyince Yanal kalmasına ikna oldu.
COMOLLİ HAKLI ÇIKACAK!
Sezona 1 gol ve 1 asistle başladı. Sonra Yanal tarafından yine unutuldu. Bir kez daha devre arası kiralanması gündeme geldi. Ancak Ferdi kupa ve ligdeki performansıyla bir kez daha herkesi şaşırttı.
HER ŞANSI DEĞERLENDİRDİ
Taraftarlar verilen şansları geri çevirmeyen Ferdi'nin artık 11'de oynamasını istiyor.
FORMA SATIŞI 115 BİNİ GEÇTİ
Yeni sezon formalarında satış rakamı dün itibariyle 155 bin 200 oldu. Fenerbahçe yönetimi sezon sonuna kadar 350 bin rakamını hedef olarak ortaya koşmuştu.
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