Galatasaray - Alanyaspor maçındaki ofsayt kararı tartışma yarattı
Giriş Tarihi: 08.12.2019
Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından kritik bir maça çıkan sarı-kırmızılılar karşılaşmanın 5'inci dakikasında Adem Büyük'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Fakat maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarıyla sarı-kırmızılıların golünü iptal etti. G.Saray taraftarı iptal olan golün nizami olduğu görüşünde.G.Saraylı Adem Büyük'ün Alanya maçının ilk yarısında attığı golün VAR tarafından ofsayt olarak değerlendirilmesi Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Galatasaraylı taraftarlar Adem'in topun ayaktan çıktığı anda rakibin gerisinde olduğunu gerekçe göstererek, hakem ve VAR'ın kararına tepki gösterdi.
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