08 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Ronaldo ve Buffon Arnavutluk'taki depremzede çocuklara imzalı forma hediye etti

SPOR
Giriş Tarihi: 08.12.2019
RONALDO VE BUFFON'DAN DEPREMZEDE ÇOCUKLARA İMZALI FORMA

(Serie A) takımlarından 'da forma giyen ve , Arnavutluk'ta meydana gelen depremde balkondan atlayıp sağ kurtulan iki çocuğa imzalı formalarını hediye etti.

Arnavutluk depreminden sağ çıkan Aurel ve Alesjo, Roma'ya maça gitti. 'un yıldızları ile bir araya geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN