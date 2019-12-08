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Fenerbahçe'ye sakatlardan iyi haber

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Giriş Tarihi: 08.12.2019
FENERBAHÇE'YE SAKATLARDAN İYİ HABER

G.Birliği maçında sıkıntı yaşayan üç oyuncudan iyi haber geldi. Serdar devre arasında, Vedat adale ağrısı, de aynı şekilde 2. yarının başında oyundan çıkmıştı.

G.Birliği maçında sıkıntı yaşayan üç oyuncudan iyi haber geldi. Serdar devre arasında, Vedat adale ağrısı, de aynı şekilde 2. yarının başında oyundan çıkmıştı. Ancak üç futbolcunun da maçında oynayacağı açıklandı. 3 oyuncudan iyi haber gelince, takımda sakatlığı süren tek futbolcu Mevlüt kaldı.

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