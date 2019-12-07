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Mustafa Denizli, Tractor Sazi ile yollarını ayırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 07.12.2019
MUSTAFA DENİZLİ İRAN'DAN AYRILDI

Sezon başında 'ın takımının başına geçen ve kariyerinde 2. İran serüvenine başlayan deneyimli teknik adam ile yolların ayrıldığı açıklandı.

'ın takımında teknik direktörlük görevini yürüten ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sezon başında Sazi takımının başına geçen ve kariyerinde 2. İran serüvenine başlayan deneyimli teknik adamla karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yollarının ayrıldığını kulüp, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu. Sazi, ayrılık mesajında ise "Güle Güle Mustafa Denizli, çektiğin zahmetler için teşekkürler" yorumunu yaptı.

İran liginde Sazi ile 9 maça çıkan Denizli, 5 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 17 puan topladı.

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