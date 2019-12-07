Mustafa Denizli, Tractor Sazi ile yollarını ayırdı
Sezon başında İran'ın Tractor Sazi takımının başına geçen ve kariyerinde 2. İran serüvenine başlayan deneyimli teknik adam Mustafa Denizli ile yolların ayrıldığı açıklandı.
İran'ın Tractor Sazi takımında teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Denizli ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sezon başında Sazi takımının başına geçen ve kariyerinde 2. İran serüvenine başlayan deneyimli teknik adamla karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yollarının ayrıldığını kulüp, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu. Sazi, ayrılık mesajında ise "Güle Güle Mustafa Denizli, çektiğin zahmetler için teşekkürler" yorumunu yaptı.
İran liginde Sazi ile 9 maça çıkan Denizli, 5 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 17 puan topladı.
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