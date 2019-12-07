Eczacıbaşı VitrA Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale yükseldi
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya takımı Igor Gorgonzola'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Eczacıbaşı VitrA finalde yine İtalyan ekibi olan Imoco Volley ile karşılaşacak
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
2015 ve 2016'nın ardından toplamda 3. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda adını finale yazdıran Eczacıbaşı VitrA, finalde yarın TSİ 15.00'te İtalya'nın Imoco Conegliano takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Süper Lig'de tarihi gün!
- Ahmet Nur Çebi'den şok sözler!
- Lider Sivasspor Malatya'da da kazandı
- "Bazı oyunculardan memnun değilim"
- Mustafa Denizli İran'dan ayrıldı
- Luyindama ameliyat oldu
- Trabzonspor'da Sörloth müjdesi
- Galatasaray Alanyaspor |CANLI
- Fatih Terim'den Radamel Falcao sürprizi!
- Vatandaşlar milli takımın başarısını o isme bağladı
Daha Fazla Gör
- Denizli'de vahşet! İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayıp öldürdü
- Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: Bölemeyecekler, parçalayamayacaklar
- İstanbul'da "10 numara yağ" operasyonu
- Bakan Turhan açıkladı! Boğaziçi Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor
- AK Parti'den Yunanistan'ın S-300 tehdidine cevap: Çocukça işler
- Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. maçı hangi kanalda? Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. maçı ne zaman saat kaçta?
- Arka Sokaklar 535. bölüm fragmanı geldi mi? Arka Sokaklar 535. yeni bölüm fragmanı!
- Hercai 24. bölüm izle! Hercai 24. bölüm tek parça izle! – ATV
- 6 Aralık Masterchef kim elendi? Masterchef’te bu akşam kim gitti?
- Vatandaşlar akın etti! Kimlik ve ehliyet yenileme son gün ne zaman? Son tarih için açıklama geldi!
- Sushi (suşi) nasıl yapılır? Evde sushi tarifi ve malzemeleri nelerdir?
- Masterchef Cemre kimdir? Masterchef eleme adayı Cemre kaç yaşında, nereli?