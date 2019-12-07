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Eczacıbaşı VitrA Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale yükseldi

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Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
ECZACIBAŞI VİTRA FİNALDE!

Voleybol Takımı, FIVB 'nda İtalya takımı Igor Gorgonzola'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Eczacıbaşı VitrA finalde yine İtalyan ekibi olan Imoco Volley ile karşılaşacak

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde , İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

2015 ve 2016'nın ardından toplamda 3. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda adını finale yazdıran Eczacıbaşı VitrA, finalde yarın TSİ 15.00'te İtalya'nın Imoco Conegliano takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

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