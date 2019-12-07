Lider Sivasspor Malatya'da da kazandı
Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan lider Sivasspor, 3-1 kazandı. Puanını 30'a çıkartan Sivasspor, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.
Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Karşılaşma Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu galibiyetle beraber Yiğidolar 14. haftayı da lider kapatmayı garantilerken, 5 maçlık galibiyet serisini de 6 maça çıkardı ve kulüp tarihinin en uzun serisini elde etti. Yeni Malatyaspor'un ise 7 maçlık yenilmezlik serisi bu mücadeleyle son buldu.
Konuk ekibin gollerini 26. dakikada Hakan Arslan, 30'da Mert Hakan Yandaş ve 54'üncü dakikada Emre Kılınç atarken; ev sahibinin tek golü ise 37. dakikada Guilherme'den geldi. Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 30'a çıkartırken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.
HAKAN ARSLAN FENERBAHÇE MAÇINDA YOK
Sivasspor'da Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sarı kart gören Hakan Arslan, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
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