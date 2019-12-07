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Lider Sivasspor Malatya'da da kazandı

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Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
LİDER SİVASSPOR MALATYA'DA DA KAZANDI

'in 14. haftasında 'a konuk olan lider , 3-1 kazandı. Puanını 30'a çıkartan Sivasspor, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.

'in 14. haftasında Demir Grup deplasmanda BtcTurk 'a konuk oldu. Karşılaşma Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu galibiyetle beraber Yiğidolar 14. haftayı da lider kapatmayı garantilerken, 5 maçlık galibiyet serisini de 6 maça çıkardı ve kulüp tarihinin en uzun serisini elde etti. Yeni Malatyaspor'un ise 7 maçlık yenilmezlik serisi bu mücadeleyle son buldu.

Konuk ekibin gollerini 26. dakikada Hakan Arslan, 30'da Mert Hakan Yandaş ve 54'üncü dakikada Emre Kılınç atarken; ev sahibinin tek golü ise 37. dakikada Guilherme'den geldi. Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 30'a çıkartırken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.

HAKAN ARSLAN FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Sivasspor'da Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sarı kart gören Hakan Arslan, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

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