Trabzonspor'a Sörloth'tan kötü haber
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Antalyaspor maçı öncesi gerçekleşen son antrenmanda Sörloth sakatlandı. Golleriyle Trabzonspor'u sırtlayan Sörloth'un durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Trabzonspor'da, Antalyaspor maçı öncesi gerçekleşen son antrenmanda Sörloth sakatlandı. Yıldız futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı 2-1 yenerek rövanş öncesinde avantaj yakalayan Trabzonspor'da, ligde bu hafta oynanacak Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor.
Sörloth, Trabzonspor'un son antrenmanında takım arkadaşı ile girdiği ikili mücadele esnasında aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Golcü oyuncu idmanı yarıda bırakarak dışarı çıktı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği oyuncunun durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazanacak.
TRABZONSPOR'U GOLLERİYLE TAŞIYOR
Sörloth bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde oynadığı 13 maçta 8 gol atarken, 3 asist yaptı. Golcü futbolcu tüm kulvarlarda ise 22 maçta 11 gol atarken, 4 asist yaptı.
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