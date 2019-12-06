Trabzonspor'da Alexander Sörloth şoku
Giriş Tarihi: 06.12.2019
Son dakika haberi... Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, basına kapalı olarak düzenlenen akşam antrenmanında Ivanildo Fernandes ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı ve antrenmanı tedbir amaçlı olarak yarıda bıraktı. Bugün 25 yaşına basan golcü oyuncunun durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Bu sezon görev aldığı 13 Süper Lig maçında attığı 8 gol ve yaptığı 3 asistle Trabzonspor'un başarısında büyük pay sahibi olan Alexander Sörloth bu akşam basına kapalı olarak yapılan antrenmanda sakatlık geçirdi.
TRT Spor'un haberine göre antrenmanda Ivanildo Fernandes ile girdiği mücadelede sakatlanan 25 yaşındaki golcü antrenmanı yarıda bıraktı.
Sörloth'un son durumu bugün gerçekleştirilecek kontrollerden sonra belli olacak.
Bu sezon bordo mavili formayla 22 maçta forma giyen Sörloth 11 gol atıp 4 asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı hemşire alımı başvuru şartları nelerdir?
- Jandarma uzman erbaş alımı 4. grup çağrısı yapıldı mı? Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- 5 Aralık Masterchef Türkiye’de dokunulmazlık kim kazandı? Masterchef Türkiye eleme adayları kim?
- Masterchef Güzide’nin evi nerede? Masterchef Güzide’nin eşi kimdir, ne iş yapıyor?
- 6 Aralık Cuma Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde?
- Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm tek parça izle! Çukurova 47. bölüm izle! - ATV
- Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Kayseri kar tatili var mı? Kayseri Valiliği…
- 6 Aralık Cuma kar tatili olan iller hangileri? Yarın okullar tatil mi? Valilik MEB kararları…
- 6 Aralık Malatya’da okullar tatil mi? Malatya’da yarın okullar tatil mi Valilik MEB açıklaması!
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Cambridge Camisi'nin açılış töreninde önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan veto etmişti! Termik santrallere filtre takılmasına erteleme yok
- Aşkını ilanla duyuran kişi merak konusu oldu