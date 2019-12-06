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Trabzonspor'da Alexander Sörloth şoku

SPOR
Giriş Tarihi: 06.12.2019
TRABZONSPOR'DA SÖRLOTH ŞOKU

Son dakika haberi... 'un Norveçli oyuncusu , basına kapalı olarak düzenlenen akşam antrenmanında ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı ve antrenmanı tedbir amaçlı olarak yarıda bıraktı. Bugün 25 yaşına basan golcü oyuncunun durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Bu sezon görev aldığı 13 maçında attığı 8 gol ve yaptığı 3 asistle 'un başarısında büyük pay sahibi olan bu akşam basına kapalı olarak yapılan antrenmanda sakatlık geçirdi.

Spor'un haberine göre antrenmanda ile girdiği mücadelede sakatlanan 25 yaşındaki golcü antrenmanı yarıda bıraktı.

Sörloth'un son durumu bugün gerçekleştirilecek kontrollerden sonra belli olacak.

Bu sezon bordo mavili formayla 22 maçta forma giyen Sörloth 11 gol atıp 4 asist yaptı.

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