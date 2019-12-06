Arda Turan'dan Galatasaray'a mesaj
Galatasaray - Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öperek buzları eriten Arda Turan, sarı kırmızılı camiaya mesaj yolladı. Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyerken de Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Arda Turan, "Boş kağıda imza atarım" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile buzları eriten Arda Turan'ın sarı kırmızılı takıma dönmesi artık yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı öncesi Arda Turan, Fatih Terim'in yanına eski hocasına sarılarak elini öptü ve aradaki buzlar eridi. Bu görüntüden sonra Arda'nın Ocak'ta Galatasaray'a dönme olasılığı günden güne konuşmaya devam ediyor.
"BOŞ KAĞIDA İMZA ATARIM"
Sarı kırmızılı takımda Muslera dışında aidiyet duygusu güçlü olan futbolcunun kadroda kalmaması da artık kulüp içinde zaaf yaratan nokta olarak teşhis edildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in onayı ve talebi halinde ise ocak ayında Arda Turan için düğmeye basılacak.
Hürriyet'in haberine göre; Şu ana kadar Arda Turan'a, Galatasaray kulübünden bir teklif ya da girişim bulunmazken sarı kırmızılı takımın eski kaptanının dönmek istediği öğrenildi. Galatasaray'ın teklif yapması halinde Arda Turan'ın boş sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.
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