06 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Shaqiri hayallerini bitiren açıklama

SPOR
Giriş Tarihi: 06.12.2019
SHAQİRİ HAYALLERİNİ BİTİREN AÇIKLAMA

'ın devre arasında etmek istediği iddia edilen 'den kötü haber geldi. ’lu oyuncu ’lik galibiyeti sonrasında, “Liverpool’dan ayrılmayı düşünmüyorum”dedi

Galatasaray'ın devre arasında etmek istediği iddia edilen 'den kötü haber geldi. 'un yendiği karşılaşmada 1 gol atan ve etkili bir futbol sergileyen Kosovalı golcünün karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar Cimbom'da bomba etkisine yol açtı. Liverpool'lu oyuncu, "Buradan ayrılmayı düşünmüyorum. Kariyerime Liverpool'da devam etmek istiyorum. Burada çok büyük hedeflerim var. Bunları gerçekleştirmeliyim" dedi.

BU SEZON 1 GOL ATTI
Shaqiri bu sezon Liverpool'da 5 resmi karşılaşmada fileleri 1 kez havalandırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN