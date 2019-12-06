Nerede o eski Selçuk! Galatasaray’ın tecrübeli oyuncusu yokları oynuyor
Giriş Tarihi: 06.12.2019
Galatasaray'da Selçuk İnan, sözleşmesinin son yılında adeta dökülüyor... Sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekiyor. Sezon başında teknik ekibin talebi doğrultusunda 1 yıllık sözleşme yenilenen 4 milyon TL garanti ücret alan tecrübeli oyuncu, Tuzlaspor karşısında sergilediği performansla da adeta büyük hayal kırıklığı yarattı.G.Saray'da Selçuk İnan, sözleşmesinin son yılında adeta dökülüyor... Sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekiyor. Sezon başında teknik ekibin talebi doğrultusunda 1 yıllık sözleşme yenilenen 4 milyon TL garanti ücret alan tecrübeli oyuncu, Tuzlaspor karşısında sergilediği performansla da adeta büyük hayal kırıklığı yarattı.
16'LIK EMİN SINIFI GEÇTİ
Cimbom'da 16 yaşındaki stoper Emin Bayram, Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında forma giydi ve sınıfı geçti. Genç stoper, takımı 2 gol yemesine rağmen görevini yaptı, hatta ceza sahasına girerek iki de gol pozisyonu yakaladı.Röveşata ile gole yaklaştı. Geçen sezon Ozan Kabak'a şans veren Fatih Terim'in Emin Bayram'ı da rotasyonda kullanması bekleniyor.
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