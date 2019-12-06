06 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Her maçımız final

SPOR
Giriş Tarihi: 06.12.2019
ERSUN YANAL: HER MAÇIMIZ FİNAL

Oyuncuları ile toplantı yapan , “4 maçımız kaldı. Hepsini final havasında oynamalıyız. İlki G.Birliği maçı. Puan kaybı istemiyorum. İlk dakikadan itibaren baskıyı hissettirmeliyiz” dedi.

Bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik patron Ersun Yanal dün oyuncularıyla yarım saat süren bir toplantı yaptı. Yanal, ilk yarıda kalan 4 maçta puan kaybı istemediğini ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.



TAM KONSANTRASYON İSTİYORUM
Yanal şu ifadeleri kullandı: Kalan 4 maçı da final havasında oynamalıyız. Tam konsantrasyon istiyorum. İlki Gençlerbiği olacak. Puan kaybı istemiyorum. İlk dakikadan itibaren baskıyı hissettirmeliyiz.



YANAL'IN KOZU VEDAT&KRUSE
Puan kaybı bizi zirveden uzaklaştırabilir. Bireysel hata ise en son isteyeceğim şey... Bu arada Yanal, Kruse ile Vedat'ın aynı anda 11'e oynatacağı ve bu ikiliye güveninin tam olduğu da ifade edildi.



FENER SON İDMANDA GOL ÇALIŞTI
maçının son çalışmasında kanat organizasyonları ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı ve Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi. 1.5 saat süren çalışma taktik ağırlıklı geçti. Antrenmanda kanat akınları ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenman şut çalışması ile sona erdi. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç, Victor Moses ve Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.



EMRE&SERDAR KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de ile ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı bulunan Serdar Aziz ile Emre Belözoğlu bugünkü Gençlerbirliği maçında da kart görürse, bir sonraki hafta deplasmanında takımı yalnız bırakacak.



SAKATLIKLAR MOSES'I YIKTI!
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın en az verim aldığı oyunculardan birisi Victor Moses oldu.

11 MAÇ KAÇIRACAK...
Son olarak üst adalesinde sakatlanan Moses, kalan 4 maç da hesaba katılırsa ilk yarıda 11 maç kaçırmış olacak. 2. yarıdaki performansı ise merak konusu.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN