Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Her maçımız final
Giriş Tarihi: 06.12.2019
Oyuncuları ile toplantı yapan Ersun Yanal, “4 maçımız kaldı. Hepsini final havasında oynamalıyız. İlki G.Birliği maçı. Puan kaybı istemiyorum. İlk dakikadan itibaren baskıyı hissettirmeliyiz” dedi.Bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik patron Ersun Yanal dün oyuncularıyla yarım saat süren bir toplantı yaptı. Yanal, ilk yarıda kalan 4 maçta puan kaybı istemediğini ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
TAM KONSANTRASYON İSTİYORUM
Yanal şu ifadeleri kullandı: Kalan 4 maçı da final havasında oynamalıyız. Tam konsantrasyon istiyorum. İlki Gençlerbiği olacak. Puan kaybı istemiyorum. İlk dakikadan itibaren baskıyı hissettirmeliyiz.
YANAL'IN KOZU VEDAT&KRUSE
Puan kaybı bizi zirveden uzaklaştırabilir. Bireysel hata ise en son isteyeceğim şey... Bu arada Yanal, Kruse ile Vedat'ın aynı anda 11'e oynatacağı ve bu ikiliye güveninin tam olduğu da ifade edildi.
FENER SON İDMANDA GOL ÇALIŞTI
Gençlerbirliği maçının son çalışmasında kanat organizasyonları ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı ve Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi. 1.5 saat süren çalışma taktik ağırlıklı geçti. Antrenmanda kanat akınları ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenman şut çalışması ile sona erdi. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç, Victor Moses ve Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.
EMRE&SERDAR KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile Emre Belözoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı bulunan Serdar Aziz ile Emre Belözoğlu bugünkü Gençlerbirliği maçında da kart görürse, bir sonraki hafta Sivas deplasmanında takımı yalnız bırakacak.
SAKATLIKLAR MOSES'I YIKTI!
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın en az verim aldığı oyunculardan birisi Victor Moses oldu.
11 MAÇ KAÇIRACAK...
Son olarak üst adalesinde sakatlanan Moses, kalan 4 maç da hesaba katılırsa ilk yarıda 11 maç kaçırmış olacak. 2. yarıdaki performansı ise merak konusu.
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