Real’in sponsoru Türkiye
Giriş Tarihi: 06.12.2019
Kültür ve Turizm Bakanlığı önemli anlaşmaya imza atmak üzere. Haber, İspanyol gazetesi Marca tarafından okurlarına duyuruldu. Marca'ya göre Real Madrid bu sponsorluktan 12 milyon Euro gelir elde edecek. Real Madrid'in idmanlarda giyeceği forma ve eşofmanların üzerinde Türkiye yazacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı önemli anlaşmaya imza atmak üzere. Haber, İspanyol gazetesi Marca tarafından okurlarına duyuruldu. Marca'ya göre Real Madrid bu sponsorluktan 12 milyon Euro gelir elde edecek. Real Madrid'in idmanlarda giyeceği forma ve eşofmanların üzerinde Türkiye yazacak.
Sponsorlukla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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