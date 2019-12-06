Galatasaray 2. plandaydı ben de rotasyon yaptım
Giriş Tarihi: 06.12.2019
Tuzla Teknik Direktörü Gürses Kılıç, Galatasaray zaferini TAKVİM’e yorumladı: “Önümüzde önemli bir lig maçı var. Bu yüzden 4- 5 oyuncumu dinlendirdim!”G.Saray deplasmanında çok önemli bir galibiyet elde eden Tuzlaspor'a büyük övgü var... TAKVİM'e açıklamalar yapan teknik direktör Gürses Kılıç 2-0'lık skoru yorumladı.
RÖVANŞA TAM KADRO ÇIKARLAR
Ligde şampiyonluk mücadelesi verdiklerini söyleyen Kılıç, "Hafta sonu önemli bir maçımız var. Bu yüzden 4-5 futbolcumu dinlendirdim. Galatasaray rövanşa tam kadro çıkacaktır" dedi.
ARADA BÜYÜK UÇURUM VAR
Gürses Kılıç, "G.Saray eksik kadroyla çıktı" yorumu için "2. yarı tüm yıldızlar oyuna girdi. İki takım arasında uçurum vardı" ifadesini kullandı.
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