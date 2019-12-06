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Aslan’a sakatlardan müjde

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Giriş Tarihi: 06.12.2019
ASLAN’A SAKATLARDAN MÜJDE

önünde aldığı 2-0’lık yenilginin şokunu yaşarken Alanya hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları geçen , takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Tuzlaspor önünde kupada aldığı 2-0'lık yenilginin şokunu yaşarken ile oynayacağı lig karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Bir süredir sakatlıklarla boğuşan Sarı-Kırmızılı takımda Özbayraklı, Akbaba ve Lemina antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Bu gelişme maçında alınan yenilgi nedeniyle oluşan kara bulutları bir nebze olsa dağıttı. Diğer sakat oyunculardan Babel ve Feghouli ise salonda fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

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