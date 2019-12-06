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Fenerbahçe’nin rakibi Gençlerbirliği

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Giriş Tarihi: 06.12.2019
FENERBAHÇE’NİN RAKIBI G.BIRLIĞI

'in 14. haftasının açılış maçında ile karşı karşıya geliyor. 20.30'da başlayacak maçı yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

'in 14. haftasının açılış maçında F.Bahçe ile G.Birliği karşı karşıya geliyor. 20.30'da başlayacak maçı yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

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