Fenerbahçe’nin rakibi Gençlerbirliği
Giriş Tarihi: 06.12.2019
Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. 20.30'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında F.Bahçe ile G.Birliği karşı karşıya geliyor. 20.30'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
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