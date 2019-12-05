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Trabzonspor ve Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi

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Giriş Tarihi: 05.12.2019
PFDK SEVKLERİ AÇIKLANDI!

() Hukuk Müşavirliği, , ve Akdeniz temsilcisinin yönetim kurulu üyesi Murat Süğlün'ü () sevk etti.

'den yapılan açıklamada, 'un TFF 1. Lig ekibi Altay ile oynadığı 5. tur ilk maçındaki talimatlara ayrıkı hareketi nedeniyle 'ye gönderildiği bildirildi.

'un ve Akdeniz temsilcisinin yöneticisi Murat Süğlün'ün ise internet sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

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