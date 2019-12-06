Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Elneny Bakara Suresi'ni okudu

Beşiktaş'ın, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı Mohamed Elneny, cuma namazı çıkışı Bakara Suresi'ni okudu. 27 yaşındaki futbolcu o anları Instagram hesabından paylaştı.

Ligde 5'te 5 yaparak ezeli rakiplerinin üzerine çıkan Beşiktaş, Türkiye Kupası'na da iyi bir başlangıç yaptı.

Dün sahasında ağırladığı 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılarda, sahada yer alan en tercübeli isim Mohamed Elneny'ydi.

Maç boyunca genç futbolculara yardım eden Mısırlı futbolcunun, şüphesiz üst üste alınan başarılı sonuçlarda payı oldukça büyük.

Atiba ile birlikte orta sahada iyi bir ikili olan 27 yaşındaki futbolcu, bugün Instagram hesabından bir video paylaştı.

VİDEO BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Cuma namazının ardından arabasında Bakara Suresi'ni okuyan Elneny'nin bu videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, bu video sonrası şampiyonluğa olan inançlarının arttığından bahsederek, 'Seri galibiyetin kaynağı belli oldu' yorumlarında bulundu.