06 Aralık 2019, Cuma
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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Elneny Bakara Suresi'ni okudu

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Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
BEŞİKTAŞ'IN YILDIZ OYUNCUSU ELNENY BAKARA SURESİ'Nİ OKUDU

'ın, ekiplerinden 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı , cuma namazı çıkışı 'ni okudu. 27 yaşındaki futbolcu o anları Instagram hesabından paylaştı.

Ligde 5'te 5 yaparak ezeli rakiplerinin üzerine çıkan , 'na da iyi bir başlangıç yaptı.

Dün sahasında ağırladığı 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılarda, sahada yer alan en tercübeli isim 'ydi.

Maç boyunca genç futbolculara yardım eden Mısırlı futbolcunun, şüphesiz üst üste alınan başarılı sonuçlarda payı oldukça büyük.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Elneny Bakara Suresi'ni okudu BEŞİKTAŞ'IN YILDIZ OYUNCUSU ELNENY BAKARA SURESİ'Nİ OKUDU

Atiba ile birlikte orta sahada iyi bir ikili olan 27 yaşındaki futbolcu, bugün Instagram hesabından bir video paylaştı.

VİDEO BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Cuma namazının ardından arabasında 'ni okuyan Elneny'nin bu videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, bu video sonrası şampiyonluğa olan inançlarının arttığından bahsederek, 'Seri galibiyetin kaynağı belli oldu' yorumlarında bulundu.

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