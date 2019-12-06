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Kayserispor'da bir ayrılık daha!

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Giriş Tarihi: 06.12.2019
SÜPER LİG EKİBİNDE FLAŞ AYRILIK

'un çalıştırdığı 'da , sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. 27 yaşındaki sol bek oyuncusu 1 Temmuz 2017 yılında Kayserispor'a katıldı. Piyasa değeri 650 bin Euro olan sol ayaklı futbolcunun 30.06.2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyordu.

'da Adebayor, Ntep ve Tavares'in ardından 'ın da sözleşmesini feshederek takımla ilişiğini kestiği öğrenildi. Yöneticilerin, sözleşmeyi fesheden Turan ile görüşmek için çalıştığı bildirildi.

27 yaşındaki sol bek oyuncusu 1 Temmuz 2017 yılında Kayserispor'a katıldı. Piyasa değeri 650 bin Euro olan sol ayaklı futbolcunun 30.06.2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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