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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Caner bizimle devam etmeli

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Giriş Tarihi: 06.12.2019
AVCI: CANER BİZİMLE DEVAM ETMELİ

Teknik Direktörü , kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, sözleşmesi bitecek olan Caner’in kalmasını istediğini söyledi.

Kupada 3-0 gibi net bir skorla geçen Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı maçın ardından konuştu. Avcı, "Skor iyi ama oyunu çok beğendiğimiz söylenemez. Parça parça oyun beni çok tatmin etmedi" dedi.



, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'in kendileriyle devam etmesini arzu ettiğini söyleyerek oyuncusuna mesaj verdi.

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