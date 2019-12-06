Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Caner bizimle devam etmeli
Giriş Tarihi: 06.12.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, sözleşmesi bitecek olan Caner’in kalmasını istediğini söyledi.Kupada Erzincan'ı 3-0 gibi net bir skorla geçen Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı maçın ardından konuştu. Avcı, "Skor iyi ama oyunu çok beğendiğimiz söylenemez. Parça parça oyun beni çok tatmin etmedi" dedi.
Abdullah Avcı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'in kendileriyle devam etmesini arzu ettiğini söyleyerek oyuncusuna mesaj verdi.
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