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Olay hakem Bitigen’e bu hafta maç yok

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Giriş Tarihi: 05.12.2019
OLAY HAKEM BİTİGEN’E BU HAFTA MAÇ YOK

'de 14. haftanın hakemleri açıklandı... Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında verdiği kararlarla gündeme oturan Abdülkadir Bitigen'e maç verilmedi. Bitigen'in dinlendirildiği öne sürüldü. G.Saray-Alanya arasındaki önemli maçı ise yönetecek.

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı... Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında verdiği kararlarla gündeme oturan Abdülkadir Bitigen'e maç verilmedi. Bitigen'in dinlendirildiği öne sürüldü. G.Saray-Alanya arasındaki önemli maçı ise Halil Umut Meler yönetecek.

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