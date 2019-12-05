Galatasaray'dan Ariedo Braida bombası! İtalyan basını duyurdu...
Giriş Tarihi: 05.12.2019
Galatasaray, 73 yaşındaki Braida'ya futbol danışmanlığı teklifini yaptı. Daha önce Milan ve Barcelona’da futbol direktörlüğü yapan Braida’nın teklife vereceği yanıt merak ediliyor...Devre arasında çok önemli bir transfer harekatına hazırlanan Galatasaray için çok çarpıcı bir iddia geldi... Ancak bu iddia bir futbolcu değil, futbol adamı için... İtalyan basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Ariedo Braida'ya futbol danışmanlığı için teklifte bulundu.
İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞTILAR
Habere göre Galatasaraylı yetkililer daha önce Milan ve Barcelona gibi dev kulüplerde futbol direktörlüğü yapan 73 yaşındaki Braida ile görüşerek ikna etmeye çalıştı.
11 YIL MİLAN'DA GÖREV ALDI
Şu anda Barcelona'da scout olarak görev yapan Braida, 2002-2013 arasında Milan'da futbolun başındaydı. Ünlü futbol adamı 2013'ten bu yana ise Barcelona'da görev alıyor.
TERİM'LE BERABER ÇALIŞTILAR
2001 yılında Fatih Terim'le birlikte Milan'da çalışan Braida, tecrübeli hocayla çok yakın bir dostluk kurdu. Braida'nın yapılacak teklife nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.
TERİM'İN ÇOK YAKIN DOSTU
Fatih Terim 2001 yılında Milan'da birlikte çalıştığı Ariedo Braida'yla çok yakın arkadaş... İkili, geçmiş yıllarda işte bu pozla gündeme gelmişti.
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