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Eski Galatasaraylı Suat Kaya 20 yıllık peruğu çıkarmış, saç ektirmişti! İşte son hali

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Giriş Tarihi: 05.12.2019
BİNBİR SUAT

ve A 'ın unutulmaz oyuncusu , saçlarıyla gündem yarattı. Kaya, "53 yaşındayım ve 20 sene protez saç kullandım. Herkes kendi saçım zannetti. Şimdi saç ektirdim. Kendim için değişim yaparım" dedi.

ve A 'ın unutulmaz oyuncusu , saçlarıyla gündem yarattı. Kaya, "53 yaşındayım ve 20 sene protez saç kullandım. Herkes kendi saçım zannetti. Şimdi saç ektirdim. Kendim için değişim yaparım" dedi.



2001



2018



2019

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