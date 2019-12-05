Eski Galatasaraylı Suat Kaya 20 yıllık peruğu çıkarmış, saç ektirmişti! İşte son hali
Giriş Tarihi: 05.12.2019
Galatasaray ve A Milli Takım'ın unutulmaz oyuncusu Teknik Direktör Suat Kaya, saçlarıyla gündem yarattı. Kaya, "53 yaşındayım ve 20 sene protez saç kullandım. Herkes kendi saçım zannetti. Şimdi saç ektirdim. Kendim için değişim yaparım" dedi.Galatasaray ve A Milli Takım'ın unutulmaz oyuncusu Teknik Direktör Suat Kaya, saçlarıyla gündem yarattı. Kaya, "53 yaşındayım ve 20 sene protez saç kullandım. Herkes kendi saçım zannetti. Şimdi saç ektirdim. Kendim için değişim yaparım" dedi.
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