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Manchester City Çağlar Söyüncü'yü istedi! Tarihin en pahalı stoperi olacak...

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Giriş Tarihi: 05.12.2019
MANCHESTER CİTY ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YÜ İSTEDİ! TARİHİN EN PAHALI STOPERİ OLACAK...

Leicester City forması giyen milli yıldızımız 'yü  istedi. Söyüncü'ye takımı 94 milyon Euro değer biçti. Eğer gerçekleşirse Çağlar, tarihin en pahalı stoperi unvanını alacak.

İzmirli (24), Leicester'a gitti. Müthiş yeteneği ile 'nin dikkatini çekti. Takımı 94 milyon Euro değer biçti.



Eğer gerçekleşirse tarihin en pahalı stoperi unvanını alacak.


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