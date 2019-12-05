Manchester City Çağlar Söyüncü'yü istedi! Tarihin en pahalı stoperi olacak...
Giriş Tarihi: 05.12.2019
Leicester City forması giyen milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'yü Manchester City istedi. Söyüncü'ye takımı 94 milyon Euro değer biçti. Eğer transfer gerçekleşirse Çağlar, tarihin en pahalı stoperi unvanını alacak.İzmirli Çağlar Söyüncü (24), Leicester'a gitti. Müthiş yeteneği ile Manchester City'nin dikkatini çekti. Takımı 94 milyon Euro değer biçti.
Eğer transfer gerçekleşirse tarihin en pahalı stoperi unvanını alacak.
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