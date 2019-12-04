Galatasaray’ı yenen Tuzlaspor kadro değeri ne kadar? Tuzlaspor kaçıncı ligde?
Tuzlaspor kadro değeri ne kadar? Galatasaray’ı sahasında mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Tuzlaspor kadro değeri futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Tuzlaspor kaçıncı ligde? Türkiye Kupası 5.turunda Galatasaray ile Tuzlaspor karşılaştı. Deplasmanda Galatasaray’ı 2 golle mağlup etmeyi başaran Tuzlaspor büyük bir başarıya imza attı. İşte Tuzlaspor kadro değeri ve kaçıncı ligde sorusunun cevabı!
Tuzlaspor kaçıncı ligde? Galatasaray'ı mağlup eden Tuzlaspor kadro değeri ne kadar? Türkiye Kupası 5.tur ilk maçında Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Tuzlaspor kadro değeri merak ediliyor. Tuzlaspor kaçıncı ligde oynuyor? Tuzlaspor maçlarını 2 bin kişilik Tuzla Belediye Sahası'nda oynuyor. Takımın 27,5 yaş ortalaması bulunuyor.
TUZLASPOR KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Ünlü futbol sitesi Transfermarkt verilerine göre Tuzlaspor'un 1,40 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Galatasaray'ın kadro değeri ise 122,65 milyon Euro.
TUZLASPOR KAÇINCI LİGDE?
Türkiye 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Tuzlaspor ligde 2.sırada bulunuyor. Tuzlaspor ligde oynadığı 15 maçta 9 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.
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