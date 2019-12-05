Beşiktaş Erzincan’ı ağırlıyor
Giriş Tarihi: 05.12.2019
Geçtiğimiz sezon cezalı olduğu için Türkiye Kupası'ndan uzak kalan Beşiktaş bugün 5. tur ilk maçında 24 Erzincan'ı konuk edecek. Siyah-Beyazlılar sahaya yedek ağırlıklı bir takımla çıkacak.Geçtiğimiz sezon cezalı olduğu için Türkiye Kupası'ndan uzak kalan Beşiktaş bugün 5. tur ilk maçında 24 Erzincan'ı konuk edecek. Siyah-Beyazlılar sahaya yedek ağırlıklı bir takımla çıkacak.
KARTAL'DAN 7 EKSİKLİ ANTRENMAN
Beşiktaş 24 Erzincan ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Antrenmana Douglas, Dorukhan, Kartal, Atiba, Diaby, Oğuzhan ve Victor Ruiz katılmadı.
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