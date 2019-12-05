Fenerbahçe'de Victor Moses devreyi kapattı
Giriş Tarihi: 05.12.2019
Fenerbahçe'de İstanbulspor maçında attığı depar sonrası sakatlanan Victor Moses sezonun ilk yarısında kalan 4 maçta forma giyemeyecek. Moses'in, sol üst adalesinin üst tarafında 2. derece kısmi yırtık oluştuğu bildirildi. Nijeryalı oyuncunun tedavisine başlandığı da açıklamada belirtildi.Fenerbahçe'de İstanbulspor maçında attığı depar sonrası sakatlanan Victor Moses sezonun ilk yarısında kalan 4 maçta forma giyemeyecek. Moses'in, sol üst adalesinin üst tarafında 2. derece kısmi yırtık oluştuğu bildirildi. Nijeryalı oyuncunun tedavisine başlandığı da açıklamada belirtildi.
Moses, G.Birliği, Sivas (D), Beşiktaş ve Çaykur Rize (D) maçlarını kaçıracak.
KAPTAN EMRE: SERİ YAKALAYACAĞIZ
Fenerbahçe kaptanı Emre, "G.Birliği maçı ile birlikte ligin ilk yarısının sonuna kadar galibiyet serisi hedefliyoruz. Başaracağımıza inanıyorum" dedi.
G.BİRLİĞİ İÇİN START VERİLDİ
Fenerbahçe, cuma günü oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını ara vermerden başladı. Son bölümde bireysel çalışmalar yapıldı.
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