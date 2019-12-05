A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Hayalimiz final olsun
Giriş Tarihi: 05.12.2019
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İnşallah tüm puanları alırız ama 6 puanla gruptan çıkacağımızı düşünüyorum” diye konuştu. Tecrübeli hoca, "Final oynamayı hayal ediyorum. Ortak hayalimiz final olsun. Sonraki turnuvalara gitmek için daha üstüne koymalıyız" dedi...Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün basın toplantısı düzenledi.
KRAL ÇIPLAK!
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruptan 6 puanla çıkacaklarını düşündüklerini belirten Güneş, "İtalya'yı yeniden gözden geçireceğiz ama bizim için Galler önemli. Rakibin ön görülemez olması en büyük tehlikedir" dedi. Tecrübeli hoca, "Şunu hayal ediyorum tabi final oynamak ortak hayalimiz olsun ama biz gruptan çıkmamayı da göz önüne alacağız" diye konuştu.
Milli Takım'daki tüm olumsuzlukları giderdiklerini belirten Güneş, "Dünya Kupası'nda aynı şeyi söyledim, onun hedefi yok, vizyonu yok dediler. Kral çıplak! O gün de söyledim, merdivenin ilk basamağına basmadan çıkmak isterseniz, düşersiniz, bir yerinizi kırarsınız" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Güneş, "Çalıştık ve başardık. Cumhurbaşkanımızdan, en uzak köşesinden herkesin samimiyeti ve duası var. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.
TÜM TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Euro 2020'de ana hedefimiz gruptan çıkmak.'' dedi. TFF Başkanı, "Taraftarlar şimdiden biletlerini alsınlar, seyahat organizayonlarını yapsınlar, tüm taraftarların desteğini bekliyoruz. Herkesin yüreğiyle desteğini bekliyoruz'' dedi.
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