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Victor Moses ilk yarıyı kapattı

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Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
FENERBAHÇE'Yİ ŞOKE EDEN SAKATLIK HABERİ!

Son dakika haberi... 'dan gelen sakatlık haberiyle yıkıldı. Nijeryalı yıldız oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarıyı kapattı.

'de , antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından ilk yarıyı kapattı.

Fenerbahçe'de Victor Moses şoku yaşanıyor. Nijeryalı futbolcu, bugün yapılan antrenmanda sakatlandı. TRT Spor'un haberine göre Moses, ilk yarıyı kapattı...

Detaylar birazdan...

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