Victor Moses ilk yarıyı kapattı
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
Son dakika haberi...Fenerbahçe Victor Moses'dan gelen sakatlık haberiyle yıkıldı. Nijeryalı yıldız oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarıyı kapattı.
Fenerbahçe'de Victor Moses, antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından ilk yarıyı kapattı.
Fenerbahçe'de Victor Moses şoku yaşanıyor. Nijeryalı futbolcu, bugün yapılan antrenmanda sakatlandı. TRT Spor'un haberine göre Moses, ilk yarıyı kapattı...
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