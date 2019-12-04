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Süper Lig ekibinde flaş ayrılık

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Giriş Tarihi: 04.12.2019
SÜPER LİG EKİBİNDE FLAŞ AYRILIK

ekiplerinden İstikbal Mobilya 'da Kamerunlu futbolcu Paul Georges Ntep ile yollar ayrıldı. Kayserispor'da, maçının ardından Togolu futbolcusu da takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sezon başında 'un 'nın Wolfsburg takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncu Ntep, alacakları dolayısıyla sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Kulüp yönetim kurulunun 25 Kasım'da yaptığı toplantı sonrası kadro dışı bırakılan Ntep, Kayseri'den ayrılarak Almanya'ya gitmişti. Ntep, sarı-kırmızılı takım ile 5 lig ve 1 maçına çıkmıştı.

Kayserispor'da, maçının ardından Togolu futbolcusu da takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

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