Süper Lig ekibinde flaş ayrılık
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Kamerunlu futbolcu Paul Georges Ntep ile yollar ayrıldı. Kayserispor'da, Beşiktaş maçının ardından Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor da takımdan ayrıldığını açıklamıştı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sezon başında Kayserispor'un Almanya'nın Wolfsburg takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncu Ntep, alacakları dolayısıyla sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Kulüp yönetim kurulunun 25 Kasım'da yaptığı toplantı sonrası kadro dışı bırakılan Ntep, Kayseri'den ayrılarak Almanya'ya gitmişti. Ntep, sarı-kırmızılı takım ile 5 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmıştı.
Kayserispor'da, Beşiktaş maçının ardından Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor da takımdan ayrıldığını açıklamıştı.
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