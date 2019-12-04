Son dakika: Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile anlaştı
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
Son dakika haberine göre Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sezona Teknik Direktör Kemal Özdeş ile başlayan Kasımapaşa, önceki gün anlaşarak Özdeş ile yollarını ayırdı. Lacivert-beyazlılar yeni teknik adamını da arayışlar sonunda buldu.
Yaşanan gelişmenin ardından Kasımpaşa yönetimi, deneyimli teknik adam Tayfur Havutçu ile anlaşma sağladı.
Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Havutçu, daha önce Beşiktaş ve Adana Demirspor'da teknik direktörlük, Lucescu yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük görevi üstlendi.
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