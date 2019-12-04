Bernard Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Ocak'ta her şey belli olur
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Kayserispor’un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktı. Ganalı yıldız, “Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Ocak’ta her şey belli olur...” dedi.Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'tan önemli açıklamalar geldi. Mensah, Fener'e yeşil ışık yaktı.
FENERBAHÇE'Yİ SORDULAR...
Kendisine Fenerbahçe ile ilgili iddialar sorulan Mensah, "Takım kötü durumda. Mutlu değilim. Beklemekten başka çarem yok. F.Bahçe büyük kulüp. Ocak'ta her şey belli olur" dedi.
OLUR MU, OLMAZ MI BİLEMEM
Mensah şöyle devam etti: Olur mu olmaz mı bilemem. Bekleyip göreceğiz. Bu konuyla menajerim ilgileniyor. Sadece Fenerbahçe değil. Galatasaray ve Beşiktaş da önemli kulüpler.
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