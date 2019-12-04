Şenol Güneş EURO 2020 öncesi iddialı konuştu

EURO 2020 gruplarının belli olmasının ardından basın karşısına çıkan Şenol Güneş, iddialı açıklamalarda bulundu. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'ın davranışından memnun olduğunu söylerken, EURO 2020'deki grubumuzu da değerlendirdi. Güneş, "Ölüm grubunda bile olsak biz futbolumuzu oynayacağız" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'deki grubumuz ve takım hakkında konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Güneş, sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Genç oyuncuların da kendini geliştirmeye devam edeceğini belirten başarılı çalıştırıcı, "Bütün turnuvalara katılmak istiyoruz" dedi.

Şenol Güneş'in açıklamalarından derlenenler;

Eski-yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre ve Burak kaptan oldu. Olağanüstü örnek davrandılar. Böyle devam etmelerini diliyorum. Sorunları değil çözümleri aradılar. Bütün sorunlar yıkıldı. 9 ayda oldu bunlar.

Anadolu seyircisi bizi bağrına bastı. Uzun süredir maç oynanmayan İstanbul'a geldik. Buradaki futbolseverler bizi asla yalnız bırakmadı. Ben ne düşünüyorsam tribün de düşünüyordu onu. Herkes saha içinde bir yumak olmuştur. Fransa'da yaşanan olay benim için daha anlamlıydı. 80 bin kişini yarısı neredeyse Türktü. Sonuç olarak taraftarımızın uluslararası alanda olumsuzluk konusunda eleştirdiği aldığı dönemde örnek bir maç oldu. Bunu da gösteren bizim insanımızdı. Biz ne yaptık? Sevgiyi saygıyı esas kıldık. Her birimde kalite olmalı. Kaliteli insanlarla çalıştık. Liyakata ve çok çalışmaya önem verdik. Futbol adına Fransa galibiyetinin skorunu konuşmaya zaman bulamadık. O duyguyu ve anlayışı yerleştirmemiz gerekiyor. Çok hızlı gidiyoruz, iyi sonuçlar yanıltıyor bazen. Emek verenler az konuşup iş yapanlardır. Engelleri aşmak için beyin fırtınası yapmaya çalıştık. Kendimiz yönettik, pazarladık. Eksiklerimiz için bize ayna tutanlara her zaman teşekkür edeceğiz. Mikro ve makro planlar için çalışılıyor. Başkanımız prim veriyor ancak en güzel prim etrafımızdaki insanların bize olan sevgisi

"BÜTÜN TURNUVALARA KATILMAK İSTİYORUZ"

Rakiplerimizle ilgili siz de biliyorsunuz İtalya ve İsviçre lider çıktı, Galler ise ikinci. Güçsüz takımlar değiller. Hepsiyle oynayıp başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ölüm grubunda bile olsak biz futbolumuzu oynayacağız. Bu çocuklar kendilerini geliştirecekler.

Bizden daha yaşlı takımlar gruptaki rakiplerimiz. Petkovic ve Mancini'yi tanıyorsunuz, onlar da bizi tanıyor. Galler'de de Giggs var. Açılış maçının İtalya ile olması ayrı bir renk. Ben bir şey yapmayacağım, kendileri motive olacaklar. Zaman da dar. Bakü ve Roma'ya gidip kamp yerlerini seçmeye başlayacağız. Evet uzak yerler oldu ama en az hasarla nasıl kapatabiliriz diye düşündük. Daha erkenden gidip halledeceğiz. Roma'ya 7'sinde gideceğiz. Otel durumlarına, mesafelere bakacağız. Bu akşam gideceğiz, 2-3 onlarla ilgili çalışmalarımız olacak.