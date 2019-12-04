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Sturridge bu kez forma giymek istiyor

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Giriş Tarihi: 04.12.2019
STURRİDGE BU KEZ FORMA GİYMEK İSTİYOR

Kadroda olmasına rağmen maçında görev yapmayan Sturridge, 'dan forma bekliyor... İngiliz yıldızın Karaman'la görüştüğü ve Altay önünde oynamak istediğini söylediği öğrenildi.

Kadroda olmasına rağmen Galatasaray maçında görev yapmayan Sturridge, Karaman'dan forma bekliyor... İngiliz yıldızın Karaman'la görüştüğü ve Altay önünde oynamak istediğini söylediği öğrenildi.

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