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Aslan’a bir iyi iki de kötü haber

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Giriş Tarihi: 04.12.2019
ASLAN’A BİR İYİ İKİ DE KÖTÜ HABER

G.Saray'da sakatlığı geçen Şener, dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Trabzon maçında sakatlanan Feghouli'nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmı hasar, Lemina'nın ise sağ arka uyluk arka adalesinde zorlanma tespit edildi.

G.Saray'da sakatlığı geçen Şener, dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Trabzon maçında sakatlanan Feghouli'nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmı hasar, Lemina'nın ise sağ arka uyluk arka adalesinde zorlanma tespit edildi.

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