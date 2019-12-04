Aslan’a bir iyi iki de kötü haber
Giriş Tarihi: 04.12.2019
G.Saray'da sakatlığı geçen Şener, dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Trabzon maçında sakatlanan Feghouli'nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmı hasar, Lemina'nın ise sağ arka uyluk arka adalesinde zorlanma tespit edildi.G.Saray'da sakatlığı geçen Şener, dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Trabzon maçında sakatlanan Feghouli'nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmı hasar, Lemina'nın ise sağ arka uyluk arka adalesinde zorlanma tespit edildi.
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