Ogenyi Onazi 351 gün sonra kadroda

Trabzonspor'da 18 Aralık 2018 tarihinde oynanan Rizespor maçında aşil tendonu kopan Nijeryalı yıldız Ogenyi Onazi tam 351 gün sonra ilk kez maç kadrosuna alındı...

sezon sakatlıklardan canı çok yanan'dasevinci yaşanıyor...yıldızaradan sonra ilk kez maç kadrosuna alındı.tarihinde oynanan Rizespor maçında aşil tendonu kopanyıldız çok uzun bir süredir forma giyemiyordu.'ın'yikarşısında ilk 11'e almayacağı ancak maçın ikinci yarısında oynatacağı öğrenildi.ilk maçındabu akşamdeplasmanına çıkacak.'nda'da başlayacakolan karşılaşmayıyönetecek. Bordo-Mavililer'in'danyayınlanacak maçta yedekağırlıklı bir kadroyla mücadeleetmesi bekleniyor.ayında sahalaradönmesi planlanantedavisini tamamlamak için'ta'ya gidecek.Genç oyuncbuadaiki ay tedaviolacak.