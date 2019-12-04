İngilizler duyurdu! Badou Ndiaye Türkiye'ye dönüyor...
Giriş Tarihi: 04.12.2019
İngiliz basını geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'nin devre arasında tekrar Türkiye'ye döneceğini iddia etti.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Ndiaye'yi ocak ayında yeniden kiralayacak.
29 yaşındaki futbolcunun da yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği ifade edildi. Trabzonspor'un da bu transfer için ısrarcı olduğu belirtilirken 1 milyon pound karşılığında Galatasaray'ın oyuncuyu Stoke City'den kiralaması bekleniyor.
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