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İngilizler duyurdu! Badou Ndiaye Türkiye'ye dönüyor...

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Giriş Tarihi: 04.12.2019
İNGİLİZLER DUYURDU! NDİAYE DÖNÜYOR...

İngiliz basını geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak tamamlayan Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'nin devre arasında tekrar 'ye döneceğini iddia etti.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; , Ndiaye'yi ocak ayında yeniden kiralayacak.

29 yaşındaki futbolcunun da yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği ifade edildi. 'un da bu transfer için ısrarcı olduğu belirtilirken 1 milyon pound karşılığında Galatasaray'ın oyuncuyu 'den kiralaması bekleniyor.

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