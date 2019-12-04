04 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İngiliz devleri Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için yarışıyor!

SPOR
Giriş Tarihi: 04.12.2019
İNGİLİZ DEVLERİ UĞURCAN'IN PEŞİNDE!

'in güçlü takımlarından 'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken için bir İngiliz devi daha devreye girdi.

Bu sezon 14.haftası geride kalan 'in en fazla gol yiyen takımları arasında olan ve Roberto ile Fabianski'den beklenen verimi alamayan West Ham'ın 'un yetenekli kalecisi 'ın peşine düştüğü öğrenildi.

WEST HAM UĞURCAN ÇAKIR'I İSTİYOR

Eylül ayında 'la oynanan ve 2-0 biten maçın ardından 7 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan West Ham, en son 'yi 1-0 yenerek derin bir nefes alırken tecrübeli teknik direktör 'nin yönetimden iyi bir kaleci istediği, Sportif Direktör Mario Husillos'un kaleci antrenörü Xavi Valero'nun da onayı alarak Uğurcan Çakır'ı listeye aldığı belirtildi.

WEST HAM ADRİAN'I LİVERPOOL'A KAPTIRMIŞTI

Issıa Diop, Ogbonna, Cresswell, Fredericks gibi tecrübeli defans hattına sahip olmasına rağmen kalede büyük problemler yaşayan West Ham, hem ligde hem de Avrupa'da iyi işler çıkaran Uğurcan Çakır için zemin yoklarken, 23 yaşındaki file bekçisinin 'un da göz hapsinde olması kulübünü endişelendiriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN