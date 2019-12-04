İngiliz devleri Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için yarışıyor!

Süper Lig'in güçlü takımlarından Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan Çakır için bir İngiliz devi daha devreye girdi.

Bu sezon 14.haftası geride kalan Premier Lig'in en fazla gol yiyen takımları arasında olan ve Roberto ile Fabianski'den beklenen verimi alamayan West Ham'ın Trabzonspor'un yetenekli kalecisi Uğurcan Çakır'ın peşine düştüğü öğrenildi.

WEST HAM UĞURCAN ÇAKIR'I İSTİYOR

Eylül ayında Manchester United'la oynanan ve 2-0 biten maçın ardından 7 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan West Ham, en son Chelsea'yi 1-0 yenerek derin bir nefes alırken tecrübeli teknik direktör Manuel Pellegrini'nin yönetimden iyi bir kaleci istediği, Sportif Direktör Mario Husillos'un kaleci antrenörü Xavi Valero'nun da onayı alarak Uğurcan Çakır'ı listeye aldığı belirtildi.

WEST HAM ADRİAN'I LİVERPOOL'A KAPTIRMIŞTI

Issıa Diop, Ogbonna, Cresswell, Fredericks gibi tecrübeli defans hattına sahip olmasına rağmen kalede büyük problemler yaşayan West Ham, hem ligde hem de Avrupa'da iyi işler çıkaran Uğurcan Çakır için zemin yoklarken, 23 yaşındaki file bekçisinin Liverpool'un da göz hapsinde olması Londra kulübünü endişelendiriyor.