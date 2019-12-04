Beşiktaş'ta forvet transferinde B planı Kodjia

Beşiktaş devre arasında golcü transferinde Sporar’ı ilk sıraya aldı. Bu oyuncuda sorun yaşanırsa Aston Villa’da forma giyen Kodjia için resmi teklif yapılacak.

a alternatif olabilecek golcü arayışlarını sürdürüyor.'da oynayan'ı ilk sıraya alanbu oyuncuda sorun çıkması durumunda'nı da belirledi. Geçtiğimiz günlerde'ya giden yönetici'nın burada'da oynayan'nın menajeriyle bir görüşme yaptığı öğrenildi.takımında çok az şans bulan 30 yaşındakioyuncu şimdilik alternatifler arasında olduğu öne sürüldü.