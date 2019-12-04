Milli yüzücü Emre Sakçı'dan büyük başarı!
Son dakika haberine göre Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı, Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.
Milli yüzücü Emre Sakçı, İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya alarak Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.
İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 50 metre kurbağalamada havuza giren Emre, yarı finalinde 26.07'lik derecesiyle 5. olarak finale yükseldi.
Emre Sakçı, finalde 25.82'lik derecesiyle Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. Emre'nin bu başarısı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada Türkiye'nin kazandığı ilk madalya oldu.
Yarışı 25.51'lik derecesiyle Rus sporcu Vladimir Morozov ilk sırada tamamlayarak altın madalya kazandı. Hollandalı yüzücü Arno Kamminga da 25.84'lük derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya elde etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Uçan Sultanlar'dan büyük başarı
- NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası
- Kulüplerden yayıncı kuruluşa görüntü tepkisi
- İngiliz devleri Uğurcan'ın peşinde!
- Fenerbahçe'yi şoke eden sakatlık haberi!
- Süper Lig ekibinde flaş ayrılık
- Trabzonspor Onazi'ye kavuşuyor
- İngilizler duyurdu! Ndiaye dönüyor...
- H.Trabzon ile Başakşehir maçına damga vuran olay!
- Şenol Güneş EURO 2020 öncesi iddialı konuştu
- Kuruluş Osman Sofya (Sofia) kimdir? Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç kimdir?
- Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı? Tarihte nerede yaşadı?
- Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman 3. bölüm izle! - ATV
- Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Eskişehir kar tatili var mı? Valilik MEB açıklaması geldi mi?
- Ceren Özdemir neden öldü? Ceren Özdemir’i kim öldürdü? Cinayette korkunç detay!
- Ceren Özdemir katili kim? Ceren Özdemir katili hakkında şok gerçek! 14 yıl önce…
- Son dakika: NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı
- Son dakika: Ceren Özdemir’in son anları kameraya böyle yansıdı
- Eski HDP'li vekil Mizgin Irgat'a PKK propagandasından hapis cezası
- Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den Türkiye-Libya anlaşmasına ilişkin flaş açıklama
- Trump-Macron görüşmesine damga vuran diyalog
- MSB: PKK-YPG 45 masum sivili katletti, 244 sivili de yaraladı