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Milli yüzücü Emre Sakçı'dan büyük başarı!

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Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
MİLLİ YÜZÜCÜ EMRE SAKÇI'DAN BÜYÜK BAŞARI!

Son dakika haberine göre Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı, 'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.

Milli yüzücü Emre Sakçı, İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya alarak 'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 50 metre kurbağalamada havuza giren Emre, yarı finalinde 26.07'lik derecesiyle 5. olarak finale yükseldi.

Emre Sakçı, finalde 25.82'lik derecesiyle Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. Emre'nin bu başarısı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada Türkiye'nin kazandığı ilk madalya oldu.

Yarışı 25.51'lik derecesiyle Rus sporcu Vladimir Morozov ilk sırada tamamlayarak altın madalya kazandı. Hollandalı yüzücü Arno Kamminga da 25.84'lük derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

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